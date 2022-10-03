Боснийский футболист «Ростова» отказался играть в матче против России

Футболист шведского «Мальмё» Деннис Хаджикадунич заявил, что не хочет участвовать в товарищеском матче сборных Боснии и Герцеговины и России, сообщает РИА Новости.

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Боснийский игрок, права на которого принадлежат ФК «Ростов», отметил, что, как и другие футболисты, не получал никакой информации о договоренности сторон о проведении игры, которая запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

«Это между федерациями. Мы, игроки, ничего не знаем... Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь", - подчеркнул Хаджикадунич.

Защитник, который перешел в шведский клуб на правах аренды до конца 2022 года, добавил, что не желает возвращаться в Россию.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

