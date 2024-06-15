Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024
Сборная Германии по футболу обыграла сборную Шотландии со счетом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы 2024 года.
Игра состоялась в Мюнхене. Немецкая команда разгромила соперников благодаря забитым голам Флориана Вирца, Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Никласа Фюллькруга, Эмре Джана. Кроме того, мяч в свои ворота отправил Антонио Рюдигер.
Победа сборной Германии стала крупнейшей в матчах открытия чемпионатов Европы. Кроме того, впервые в истории немцы забили три мяча в первом тайме на европейских первенствах.
Евро-2024 стартовал 14 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Турнир проходит в Германии, он завершится 14 июля.
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