Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии по футболу обыграла сборную Шотландии со счетом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы 2024 года.

Игра состоялась в Мюнхене. Немецкая команда разгромила соперников благодаря забитым голам Флориана Вирца, Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Никласа Фюллькруга, Эмре Джана. Кроме того, мяч в свои ворота отправил Антонио Рюдигер.

Победа сборной Германии стала крупнейшей в матчах открытия чемпионатов Европы. Кроме того, впервые в истории немцы забили три мяча в первом тайме на европейских первенствах.

Евро-2024 стартовал 14 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Турнир проходит в Германии, он завершится 14 июля.

