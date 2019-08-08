Более 150 спортсменов приедут на Кубок мэра Москвы по городошному спорту
Кубок мэра Москвы по городошному спорту стартует в российской столице в субботу, 10 августа. Соревнования будут проходить в течение недели на трех площадках. В состязаниях примут участие свыше 150 спортсменов из разных стран.
Как уточняет АГН «Москва», городошники продемонстрируют своё мастерство на территории музея-заповедника «Коломенское», Парке культуры и отдыха «Братеевская пойма», а также в образовательном комплексе «Воробьевы горы». Среди участников турнира ожидаются, в частности, гости из Германии, Финляндии, Израиля, балтийских стран, а также многих российских регионов.
Личные и командные соревнования пройдут по шести дисциплинам. Торжественная церемония закрытия и награждение участников состоится 17 августа в час дня в «Коломенском». Соревнования пройдут под эгидой департамента спорта Москвы и Федерация городошного спорта столицы.
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