Более 150 спортсменов приедут на Кубок мэра Москвы по городошному спорту

Кубок мэра Москвы по городошному спорту стартует в российской столице в субботу, 10 августа. Соревнования будут проходить в течение недели на трех площадках. В состязаниях примут участие свыше 150 спортсменов из разных стран.

Как уточняет АГН «Москва», городошники продемонстрируют своё мастерство на территории музея-заповедника «Коломенское», Парке культуры и отдыха «Братеевская пойма», а также в образовательном комплексе «Воробьевы горы». Среди участников турнира ожидаются, в частности, гости из Германии, Финляндии, Израиля, балтийских стран, а также многих российских регионов.

Личные и командные соревнования пройдут по шести дисциплинам. Торжественная церемония закрытия и награждение участников состоится 17 августа в час дня в «Коломенском». Соревнования пройдут под эгидой департамента спорта Москвы и Федерация городошного спорта столицы.

