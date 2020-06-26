Боксёрский поединок Поветкин-Уайт состоится 22 августа

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой против временного чемпиона в супертяжёлом весе по версии WBC, британца Диллиана Уайта 22 августа в Великобритании. Об этом сообщили в промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок станет одним из четырёх в рамках вечера бокса, который организует промоутерская компания Matchroom под открытым небом без зрителей на специальной площадке в Эссексе переде штаб-квартирой компании.

Поветкин и Диллиан Уайт должны были сойтись на ринге в Манчестере 2 мая, но бой был отменён из-за пандемии коронавируса.

В карьере Поветкина 35 побед, одна ничья и два поражения, у Диллиана Уайта 27 побед и одно поражение. Оба проиграли свои поединки нокаутами в седьмом раунде обладателю четырёх чемпионских поясов Энтони Джошуа.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Александр ПоветкинБокс
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