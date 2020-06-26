Боксёрский поединок Поветкин-Уайт состоится 22 августа

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой против временного чемпиона в супертяжёлом весе по версии WBC, британца Диллиана Уайта 22 августа в Великобритании. Об этом сообщили в промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок станет одним из четырёх в рамках вечера бокса, который организует промоутерская компания Matchroom под открытым небом без зрителей на специальной площадке в Эссексе переде штаб-квартирой компании.