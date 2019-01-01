Боксёр Дадашев перенёс инсульт во время смертельного боя

Российский боксёр Максим Дадашев, скончавшийся поле боя с соперником из Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом, в ходе поединка перенёс инсульт. Об этом сообщается в записи, которую опубликовали сегодня на его странице в Instagram.

«Пересмотрите бой и знайте, что, когда вы задаётесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался», - цитирует Life.ru неизвестного.

По словам человека, оставившего запись, Дадашев «миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался».

28-летний Максим Дадашев получил травму мозга во время боя с пуэрториканцем 20 июля. Поединок был отборочным, его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Спортсмен умер 23 июля.

Соперник Максима по роковому бою выразил соболезнования в с вязи с его смертью. Как признался Матиас, он опустошён этой вестью. По его словам, никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Боксёры просто выходят на ринг, думая о благосостоянии своих семей, не зная, насколько сложно им придётся.

