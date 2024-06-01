Боксерский поединок Тайсона и Пола перенесли

Поединок по боксу между экс-абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесли. Об этом сообщила пресс-служба компании-организатора боя Most Valuable Promotions.

Противники должны были встретиться на ринге 20 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Планировалось, что поединок пройдет в Вашингтоне, однако его пришлось отложить.

«После консультаций с медиками Тайсону были рекомендованы минимальные физические нагрузки в течение нескольких недель, после чего можно будет вернуться к полноценным тренировкам», — указано в заявлении.

Most Valuable Promotions также указала, что Тайсон и Пол пришли к выводу о необходимости равных условий, «чтобы подойти к бою в хорошей форме». Как ожидается, поединок состоится в текущем году, новую дату могут объявить до 7 июня.

