Боксерский поединок Тайсона и Пола перенесли
Поединок по боксу между экс-абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесли. Об этом сообщила пресс-служба компании-организатора боя Most Valuable Promotions.
Противники должны были встретиться на ринге 20 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Планировалось, что поединок пройдет в Вашингтоне, однако его пришлось отложить.
«После консультаций с медиками Тайсону были рекомендованы минимальные физические нагрузки в течение нескольких недель, после чего можно будет вернуться к полноценным тренировкам», — указано в заявлении.
Most Valuable Promotions также указала, что Тайсон и Пол пришли к выводу о необходимости равных условий, «чтобы подойти к бою в хорошей форме». Как ожидается, поединок состоится в текущем году, новую дату могут объявить до 7 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru