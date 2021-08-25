Боксера Кушиташвили исключили из сборной РФ и отстранили от соревнований
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что Георгий Кушиташвили исключён из состава национальной сборной, сообщает ТАСС.
По его словам, также боксёра отстранили от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года.
В заявлении федерации говорится, что причиной для принятия такого решения стал приговор 235-го Гарнизонного военного суда Москвы, который признал Кушиташвили виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, за что боксёр получил три годам лишения свободы условно.
Инцидент произошёл ночью 2 февраля 2020 года на Фрунзенской набережной в Москве, пишут «Известия». В одном из подъездов росгвардейцы застали Кушиташвили за употреблением наркотиков. При задержании боксёр ударил одного из силовиков в лицо.
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