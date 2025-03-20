Бокс внесли в программу Олимпиады 2028 года

Бокс внесен в программу Олимпийских игр 2028 года, постановила сессия Международного олимпийского комитета.

Соответствующее решение приняли единогласно. Соревнования будет проводить организация World Boxing.

Ранее МОК временно признал структуру управляющей этим видом спорта на мировом уровне.

Сейчас в World Boxing входят 78 национальных федераций, напоминает RT. Организация должна заменить Международную ассоциацию бокса (IBA), которая в 2023 году была исключена из олимпийского движения.

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ФОТО: РИА Новости
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