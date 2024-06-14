Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 отменен
Поединок между ирландским и американским бойцами смешанных боевых искусств Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится. Об этом заявил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети Х.
Бой, который должен был возглавить турнир UFC 303, планировали провести в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе. Однако поединок перенесли на другую дату из-за травмы 35-летнего Макгрегора.
Последний бой ирландца состоялся в 2021 году, Макгрегор провел поединок с американцем Дастином Порье, во время которого сломал ногу. В январе 2024 года ирландский боец анонсировал свое «величайшее возвращение» в июне в Лас-Вегасе, напоминает Ura.ru.
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