Боец Монсон раскритиковал МОК за требования к российским спортсменам

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон возмутился условиями допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые выдвинул МОК.

Монсон назвал нарушением прав спортсменов, когда им запрещают участвовать в соревнованиях из-за их политических убеждений.

«В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?», - цитирует Монсона РИА Новости Спорт.

Ранее в МОК предложили разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях без флага, гимна и другой государственной символики. Кроме того, спортсмены не должны представлять вооруженные силы, силовые ведомства или «поддерживать боевые действия», сообщает НСН.

В Олимпийском комитете России назвали подобные требования неприемлемыми.

