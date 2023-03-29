Боец Монсон раскритиковал МОК за требования к российским спортсменам
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон возмутился условиями допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые выдвинул МОК.
Монсон назвал нарушением прав спортсменов, когда им запрещают участвовать в соревнованиях из-за их политических убеждений.
«В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?», - цитирует Монсона РИА Новости Спорт.
Ранее в МОК предложили разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях без флага, гимна и другой государственной символики. Кроме того, спортсмены не должны представлять вооруженные силы, силовые ведомства или «поддерживать боевые действия», сообщает НСН.
В Олимпийском комитете России назвали подобные требования неприемлемыми.
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