Боец ММА Якубов отправился из СИЗО в зону спецоперации
Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправился из СИЗО в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что уголовное дело в отношении спортсмена было прекращено.
В октябре 2023 года Якубова задержали из-за публикации в соцсетях видеоролика со своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, напоминает 360.ru. Бойцу предъявили обвинение по статье о публичном оправдании или призывах к терроризму. Якубов провел год в следственном изоляторе.
Позже обвинение спортсмену переквалифицировали на возбуждение ненависти либо вражды, и у Якубова, который «горел желанием» отправиться на СВО, появилась возможность направить Минобороны соответствующее прошение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru