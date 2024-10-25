Боец ММА Якубов отправился из СИЗО в зону спецоперации

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправился из СИЗО в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что уголовное дело в отношении спортсмена было прекращено.

В октябре 2023 года Якубова задержали из-за публикации в соцсетях видеоролика со своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, напоминает 360.ru. Бойцу предъявили обвинение по статье о публичном оправдании или призывах к терроризму. Якубов провел год в следственном изоляторе.

Позже обвинение спортсмену переквалифицировали на возбуждение ненависти либо вражды, и у Якубова, который «горел желанием» отправиться на СВО, появилась возможность направить Минобороны соответствующее прошение.

