Боец Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры
1 августа 202222:59
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам спортсмена, он такого решения не принимал. Емельяненко назвал эти слухи провокацией.
41-летний Александр является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru