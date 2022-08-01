Боец Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам спортсмена, он такого решения не принимал. Емельяненко назвал эти слухи провокацией.

41-летний Александр является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортБокс
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