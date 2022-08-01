Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина может возобновить карьеру
1 августа 202222:16
Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что может возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
Ромашина объявила о приостановке карьеры после Игр в Японии в текущем году.
По словам 32-летней спортсменки, она продолжает оставаться в форме, но вопрос о возвращении в большой спорт открытый.
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1 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru