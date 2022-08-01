Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина может возобновить карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что может возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

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Ромашина объявила о приостановке карьеры после Игр в Японии в текущем году.

По словам 32-летней спортсменки, она продолжает оставаться в форме, но вопрос о возвращении в большой спорт открытый.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спорт
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