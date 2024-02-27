Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2024

Также в первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» и столичный ЦСКА» московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Кроме того, за выход в четвертьфинал поспорят омский «Авангард» и тольяттинская «Лада», магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур», питерский СКА и нижегородское «Торпедо», московское и минское «Динамо».

Первый раунд плей-офф продлится с 29 февраля по 29 апреля. А со второго раунда начнут действовать новые правила. Вместо традиционного противостояния в рамках конференций болельщиков ждут перекрёстные пары, составленные из команд Запада и Востока.

В сезоне 2022/2023 обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии казанский «Ак Барс». Армейцы выиграли главный трофей в третий раз, сообщает RT.

