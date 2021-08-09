Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую попытались насильно вывезти в республику с Олимпийских Игр в Токио, решила продать серебряную медаль ІІ Европейских игр в Минске. Соответствующее объявление размещено на портале Ebay.
Спортсменка завоевала награду в 2019 году в беге на 100 м. Начальная цена лота составляет 5 тысяч долларов (около 366 тысяч рублей). Планируется, что вырученные от продажи средства направят в Белорусский фонд спортивной солидарности.
На Олимпиаде в Токио Тимановская раскритиковала спортивное руководство Белоруссии за то, что они самовольно решили включить ее в эстафету 4 по 400 метров, напоминает РИА ФАН. Белорусский олимпийский комитет отозвал заявку на участие спортсменки. Позже Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио, обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попросила политического убежища в Польше. Спортсменка 2 августа получила польскую гуманитарную визу, отмечает RT.
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