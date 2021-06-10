Баскетболисты ЦСКА в девятый раз подряд выиграли Единую лигу ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли казанский УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и стали победителями турнира в девятый раз.

Встреча закончилась со счетом 89:91.

В составе победителей самым результативным игроком стал Торнике Шенгелия (19 очков), в составе команды из Казани Джон Браун (25 очков).

Матч состоялся в российской столице. Единая лига ВТБ проводится с 2008 года.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЦСКАБаскетбол
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