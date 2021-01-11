Башкирия не исключает подачу заявки на проведение Олимпиады-2030

Пресс-секретарь главы республики Башкирия Диана Ихсанова предположила, что Уфа может стать кандидатом на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает ТАСС.

По словам Исхановой, на данном этапе это «только идея» и региональные власти «прорабатывают возможность подачи заявки».

Желание провести зимнюю Олимпиаду 2030 года уже выразили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония), а также совместно Испания, Андорра и Франция со столицей в Барселоне. Кроме того, обсуждается совместная заявка Украины, Польши и Латвии. Победителя назовут на 140-й сессии МОК в 2023 году.

Олимпийские игры в России проходили дважды: летние в 1980 году в Москве и зимние в 2014 году в Сочи. Ближайшая зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине в феврале 2022 года.



Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) до 16 декабря 2022 года запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России, сообщает телеканал «360». Президенту России Владимиру Путину запретили посещать международные спортивные мероприятия.

