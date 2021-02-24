«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса в «Спартак»

Нидерландский полузащитник Квинси Промес переходит из футбольного клуб «Аякс» (Амстердам) в московский «Спартак», сообщает пресс-служба нидерландской команды.

Промес уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе «Спартака» он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

В настоящее время московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 турах красно-белые набрали 35 очков.

В матче 20-го тура столичный клуб примет дома казанский «Рубин». Игра пройдёт 28 февраля.

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ФОТО: ФОТО spartak.com
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