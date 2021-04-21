«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги
Совет директоров испанского футбольного клуба «Атлетико» принял решение отказаться от участния в Суперлиге, сообщает пресс-служба команды.
В заявлени говорится, что для клуба важна «гармония между клубом и болельщиками».
«Футболисты и тренерский штаб полностью поддержали наше решение», - отметили в правлении «Атлетико»
Кроме испанского клуба о своём решении покинуть Суперлигу объявил также итальянский «Интер».
Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили, что в новом турнире примут участие английские клубы «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», а также испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», сообщает Ura.ru.
Позже команды из АПЛ официально отказались от участия в новом турнире, а организаторы заявили о приостановке проекта Суперлиги, сообщает RT.
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