Российский атлет установит рекорд по буксировке комбайна

В научно-образовательном производственном центре «Интеграция» в Орловской области пройдет спортивное мероприятие, в ходе которого атлет Федерации силового экстрима России, мастер спорта по пауэрлифтингу Евгений Чикунов попробует установить рекорд по буксировке комбайна весом более 6 тонн.

Об этом сообщил НСН заместитель президента Федерации, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян.

По его словам, фиксировать рекорд будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Мероприятие состоится 29 апреля в 14.00.

Так, установленный рекорд будет посвящен поддержке специальной военной операции на Украине.

