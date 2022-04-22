Российский атлет установит рекорд по буксировке комбайна
В научно-образовательном производственном центре «Интеграция» в Орловской области пройдет спортивное мероприятие, в ходе которого атлет Федерации силового экстрима России, мастер спорта по пауэрлифтингу Евгений Чикунов попробует установить рекорд по буксировке комбайна весом более 6 тонн.
Об этом сообщил НСН заместитель президента Федерации, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян.
По его словам, фиксировать рекорд будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Мероприятие состоится 29 апреля в 14.00.
Так, установленный рекорд будет посвящен поддержке специальной военной операции на Украине.
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