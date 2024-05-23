«Аталанта» с Миранчуком в составе выиграла Лигу Европы
Итальянский футбольный клуб «Аталанта» стал победителем Лиги Европы, обыграв немецкий «Байер».
Финальная игра лиги состоялась в Дублине. «Аталанта» выиграла матч со счетом 3:0, голы в ворота соперников забил нападающий итальянцев Адемола Лукман.
В «Аталанте» играет российский полузащитник Алексей Миранчук, футболист провел финальный матч в запасе, пишет 360.ru. При этом хавбек стал первым с 2016 года российским игроком, получившим еврокубок.
«Аталанта» сыграла в финале еврокубкового турнира впервые. При этом «Байер» выигрывал лигу (тогда — Кубок УЕФА) в сезоне-1987/88.
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