«Аталанта» Миранчука и «Монако» Головина вышли в Лигу Чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Аталанта», в котором играет российский полузащитник Алексей Миранчук, занял третье место в чемпионате, выйдя в Лигу Чемпионов третий сезон подряд.

Чемпионом Италии стал «Интер», а «Ювентус» в последний момент пробился в ЛЧ, заняв скромное четвертое место по итогам сезона.

Последний тур также был сыгран в чемпионате Франции. «Монако», в котором играет российский полузащитник Александр Головин, занял третье место, и пробился в квалификацию Лиги Чемпионов. Уже в первом своем матче команда сможет сыграть со «Спартаком».

Примечательно, что во Франции сменился лидер чемпионата, им сенсационно стал «Лилль» вместо привычного «ПСЖ», который не смог выиграть трофей впервые с сезона-2017/18.

