Спорт

«Арсенал» сыграет в «Нефтчи»

18 июля22:32

Азербайджанский клуб «Нефтчи» после победы над молдавской командой «Сперанца» в двух матчах первого раунда квалификации Лиги Европы по футболу с общим счетом 9:0 вышел во второй раунд.

Соперником «Нефтчи» станет тульский «Арсенал». Первая игра состоится в Туле 25 июля, вторая - 1 августа в Баку, сообщает «Интерфакс».




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ТЕГИ:Лига Европы