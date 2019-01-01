Спорт
«Арсенал» сыграет в «Нефтчи»
18 июля22:32
Азербайджанский клуб «Нефтчи» после победы над молдавской командой «Сперанца» в двух матчах первого раунда квалификации Лиги Европы по футболу с общим счетом 9:0 вышел во второй раунд.
Соперником «Нефтчи» станет тульский «Арсенал». Первая игра состоится в Туле 25 июля, вторая - 1 августа в Баку, сообщает «Интерфакс».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:Лига Европы
Горячие новости
- «Северный флот»: Когда в стране всё будет хорошо – будем писать о любви и цветочках
- Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
- Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
- Круче президента. Шнуров: Мыслю себя председателем Земного шара
- Шнуров: Любой русский алкоголик – инопланетянин