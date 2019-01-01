«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в рамках квалификации Лиги Европы
25 июля22:03
Тульский «Арсенал» в домашнем матче проиграл со счетом 0:1 «Нефтчи» из Азербайджана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Гол забил Дарио да Силва.
Ответная игра пройдет 1 августа в Баку.
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