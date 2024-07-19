Арбитра FIDE Риместада дисквалифицировали на два года из-за домогательств
Датского арбитра Международной шахматной федерации (FIDE) Арильда Риместада дисквалифицировали из-за сексуальных домогательств. Об этом пишет портал Chess.com.
Соответствующее решение приняла комиссия по этике FIDE, 58-летнего Риместада отстранили на два года. Специалист может обжаловать дисквалификацию в течение 21 дня.
По данным Chess.com, арбитр домогался сотрудницу FIDE во время крупных турниров в 2022-2023 годах.
Между тем в Аргентине игрокам сборной Франции по регби Уго Аураду и Оскару Жегу предъявили обвинения в изнасиловании, по данным следствия, спортсмены напали на женщину в отеле в региона Мендоса, пишет RT. Регбистам может грозить до 20 лет тюрьмы.
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- Арбитра FIDE Риместада дисквалифицировали на два года из-за домогательств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru