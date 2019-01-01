Спорт
Симферополец Жабченко ранее обслуживал игры чемпионата Украины, в 2013-м стал арбитром ФИФА. С 2017 года работал на играх соревнований, проходивших под эгидой Крымского футбольного союза, сообщает КИА.
Арбитр из Симферополя допущен к обслуживанию футбольных матчей чемпионата России
27 июня20:29
40-летний Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России.
Симферополец Жабченко ранее обслуживал игры чемпионата Украины, в 2013-м стал арбитром ФИФА. С 2017 года работал на играх соревнований, проходивших под эгидой Крымского футбольного союза, сообщает КИА.
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ТЕГИ:Футбол