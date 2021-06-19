Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро 2020
Футболисты сборной Англии завершили вничью матч с командой Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 0:0. За ходом игры наблюдали 22 500 человек, так как в Лондоне разрешено заполнять лишь четверть от общего числа мест.
Предполагается, что число допущенных болельщиков будет увеличено к матчам 1/8 турнира. Английская команда была фаворитом матча, однако по итогам встречи англичане упустили шанс досрочно выйти в плей-офф чемпионата.
Матч между Англией и Шотландией - это старейшее дерби в мировом футболе. Это первая в истории встреча команд на стадионе Уэмбли, которая завершилась вничью. Несмотря на то, что Англия и Шотландия являются частью Великобритании, на международных турнирах УЕФА разрешает им, а также Уэльсу и Северной Ирландии выставлять самостоятельные сборные.
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