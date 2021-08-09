Андрей Бочкарёв: 22 объекта построено и реконструировано в «Лужниках» с 2014 года

Не менее 22 объектов разного профиля возведено и реконструировано на территории олимпийского комплекса «Лужники», начиная с 2014 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что в этом году комплекс «Лужники» отметил 65-летие. Среди отремонтированных объектов – большая спортивная арена, которая стала главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года. В «Лужниках» сейчас идёт строительство самого крупного в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл». Кроме того, на реконструкции находится универсальный спортивный зал «Дружба.

Как сообщил Бочкарёв, строительство еще одного из ключевых объектов - Центра самбо и бокса - завершено на 43%. По его словам, само здание практически уже готово. Сейчас идёт установка панелей внешнего контура, монтируются инженерные системы, оборудуются трибуны в зрительных залах.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что в российской столице до конца текущего года будет построено более 20 объектов спортивной инфраструктуры на бюджетные средства города и за счёт инвесторов.

