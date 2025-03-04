Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт
Американский нападающий хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска Александр Гальченюк стал гражданином России. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды... Александр Гальченюк сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею», - подчеркнул зампредседателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
Как отметил чиновник, хоккеист «по духу, менталитету наш, русский парень» и «просто вернулся домой». Сейчас 31-летний спортсмен восстанавливается после травмы.
Александр Гальченюк родился в США, начал карьеру в Национальной хоккейной лиге, за «Амур» он играет с 2024 года. Форвард продлил контракт с клубом до 31 мая 2027-го.
Ранее российское гражданство получил хоккеист Бреннан Менелл, пишет Ura.ru.
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