Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт

Американский нападающий хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска Александр Гальченюк стал гражданином России. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды... Александр Гальченюк сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею», - подчеркнул зампредседателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.

Как отметил чиновник, хоккеист «по духу, менталитету наш, русский парень» и «просто вернулся домой». Сейчас 31-летний спортсмен восстанавливается после травмы.

Александр Гальченюк родился в США, начал карьеру в Национальной хоккейной лиге, за «Амур» он играет с 2024 года. Форвард продлил контракт с клубом до 31 мая 2027-го.

Ранее российское гражданство получил хоккеист Бреннан Менелл, пишет Ura.ru.

