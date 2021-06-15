Алексей Березуцкий назначен и.о. главного тренера ЦСКА после ухода Ивицы Олича
Московский ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера Ивицы Олича; исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Пресс-служба клуба уточнила, что ЦСКА "благодарны Ивице за проделанную работу". В сообщении также пожелали тренеру успехов в дальнейшей карьере. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА сыграл девять матчей, из которых четыре закончились победой, один прошел вничью, а остальные четыре завершились поражением.
Олич сменил на должности главного тренера Виктора Гончаренко. Хорват также выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Издание «Чемпионат» передает, что тренер продолжит работу в тренерском штабе сборной Хорватии в ходе чемпионата Европы по футболу-2020.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий. Он вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. В качестве спортсмена Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча.
Сам Олич отметил, что причиной ухода стало «другое видение работы и будущего команды». По словам тренера, он сожалеет о таком исходе, поскольку «с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона». Специалист также поблагодарил клуб и болельщиков за «отличные впечатления», полученные за два месяца на посту тренера.
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