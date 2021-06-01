Александрова победила Винус Уильямс в первом круге Roland Garros
Представительница России Екатерина Александрова обыграла американку Винус Уильямс в матче первого круга Roland Garros.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки. Следующей соперницей 26-летней россиянки станет чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Отметим, что на Открытом чемпионате Франции Александрова посеяна под 32-м номером, а 40-летняя Уильямс занимает в мировом рейтинге 104-е место.
Ранее с победы на Roland Garros стартовал российский теннисист Даниил Медведев, сообщает RT. Обыграв представителя Казахстана Александра Бублика россиянин впервые в карьере сумел пробиться во второй круг турнира.
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