Александрова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Китае
Представительница России Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. В четвертьфинале она проиграла хозяйке соревнований Ван Синьюй в трёх сетах - 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) в пользу китаянки.
Александровой 29 лет, она занимает сейчас 33 место в рейтинге WTA. На её счету - четыре победы на турнирах ассоциации. Ван Синьюй 23 года, она располагается на 51 строчке рейтинга.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турнир в Ухане относится к категории WTA 1000. Его общий призовой фонд составляет 3,2 миллиона долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
- Александрова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Китае
- Над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ
- Мурашко: В России профилактические осмотры прошли 87 млн человек
- СМИ: Актрису Ларису Голубкину признали неизлечимо больной
- Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось
- В Курске обломки ракеты ВСУ повредили семь автомобилей
- Молодежная сборная РФ по футболу разгромила команду Китая со счетом 6:0
- В Вологде установят памятник Сталину
- Суд отказался исключить актера Белого из списка иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru