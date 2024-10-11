Александрова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Китае

Представительница России Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане. В четвертьфинале она проиграла хозяйке соревнований Ван Синьюй в трёх сетах - 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) в пользу китаянки.

Александровой 29 лет, она занимает сейчас 33 место в рейтинге WTA. На её счету - четыре победы на турнирах ассоциации. Ван Синьюй 23 года, она располагается на 51 строчке рейтинга.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турнир в Ухане относится к категории WTA 1000. Его общий призовой фонд составляет 3,2 миллиона долларов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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