Спорт

Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

21 июня22:50

29-летний заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный чемпион России, полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, передает «Интерфакс».

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.

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ТЕГИ:Футбол