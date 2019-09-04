Акинфеев может вернуться в сборную России

Футбольный вратарь Игорь Акинфеев может всё-таки вернутся в сборную России. Этого не исключает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он признался, что старается поддерживать контакт с голкипером ЦСКА.

Как отмечает «Свободная пресса», Акинфеев созванивается и переписывается с наставником сборной, поздравляет его с победами.

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной в октябре прошлого года. Футболист обосновал своё решение возрастом и желанием больше времени уделять родным и близким.



