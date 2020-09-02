«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия КХЛ, обыграв ЦСКА

Хоккеисты казанского "Ак Барса" завоевали Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв московский ЦСКА.

Как сообщает Интерфакс, счет встречи составил 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Первая шайба была забита на 1-й минуте Дмитрием Саморуковым из ЦСКА. "Ак Барс" сравнял счет на 26-й минуте голом от Стефана де Коста.

Вновь вперед московские хоккеисты вырвались на 43-й минуте (Антон Слепышев), сократил отрыв игрок "Ак Барса" Джастин Азеведо на 52-й минуте. Решающий гол забил Дмитрий Воронков на 62-й минуте.

По данным ТАСС, игра состоялась на "ЦСКА-Арене", где присутствовали 2,3 тыс. зрителей.

