«Ак Барс» объявил об уходе Радулова

Нападающий Александр Радулов покинул клуб Фонбет-Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.

«Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты», — отметили в «Ак Барсе».

Радулову 37 лет, в 2006-2008-м и 2016-2022 годах хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге и выступал за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас». В КХЛ в 2008-2016 годах нападающий представлял уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. Игрок присоединился к «Ак Барсу» в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне Радулов сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 40 очков (16 голов, 24 результативных паса).

Между тем выступающий в КХЛ московский «Спартак» подписал контракт со словацким хоккеистом Адамом Ружичкой, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Овчаров
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