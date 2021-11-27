16-летний игрок молодежного «Динамо» Родионов умер в реанимации

Спортсмен молодежного московского клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в реанимации в субботу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало. Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, мы скорбим вместе с вами», - сказано в публикации на сайте.

21 ноября 16-летнего Родионова после потери сознания на матче Открытого чемпионата Москвы госпитализировали. Хоккеиста экстренно прооперировали в Морозовскую детскую клинику.

