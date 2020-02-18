Здание под детский сад продают в Москве за полцены

Власти Москвы выставили на продажу двухэтажное здание 1958 года постройки с земельным участком в 3,2 тысячи квадратных метров в районе Коптево. Лот продаётся с обязательством открытия детского сада, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Стартовая цена здания по адресу Большая Академическая улица, дом 6А, составляет 59 миллионов рублей. Однако строение выставлено на продажу посредством публичного предложения, что позволит выкупить его за полцены. Торги в таких случаях ведутся не на повышение, а на понижение, объяснили в мэрии.

По словам директора по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольги Ясько, объект может быть интересен крупным сетевым операторам, которые будут оценивать потребность жителей Коптево в платном детском саду.

Согласно информации в описании лота, подать заявки на участие в торгах по объекту под детский сад в Коптево можно до 11 марта.

