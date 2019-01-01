Завершён очный этап обучения в Международной Академии «Футбол для дружбы»

30 мая в рамках финальных мероприятий Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» тренеры детских футбольных команд со всего мира прошли очное обучение в Международной Академии.

Отметим, что теоретическая часть программы Академии включила в себя участие в детских тренингах, мастер-классах от специалистов в области спорта и тематических сессиях Международного форума «Футбол для дружбы» 2019.

Эксперты обсудили эффективные методики тренировок, профессиональные пути развития для футбольных тренеров, менеджмент детских спортивных мероприятий, работу по профилактике травматизма в детском футболе, особенности диалога ребенка с родителями, а также методы поощрения благородства и справедливости в спорте.

В мероприятии принял участие легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос. Он поприветствовал участников обучающей программы и рассказал о её миссии.

«Я рад участвовать в мероприятиях “Футбола для дружбы”. Эта уникальная социальная инициатива ПАО “Газпром” вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, “Футбол для дружбы” способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру», – отметил легендарный футболист.

Добавим, что запуск Международной Академии «Футбола для дружбы» запланирован на 15 июня 2019 года, при этом ряд практических видеоуроков будет подготовлен с участием Юных футболистов и тренеров из разных стран во время финальных мероприятий программы в Мадриде.



