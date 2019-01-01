Завершилась вторая Московская неделя предпринимательства. В этом году мероприятия собрали на четырёх разных площадках более 60 тысяч участников и 1500 спикеров.

Старт неделе дал Московский предпринимательский форум, где под огромной крышей «ВТБ Арены» встретились более 20 тысяч участников. Впервые деловая повестка форума была сформирована самими предпринимателями — в итоге более 300 спикеров из мира бизнеса делились с участниками реальными кейсами, инсайдами и трендами в формате открытых дискуссий, мастер-классов, диалогов и public talks.

Отметим, что 28-29 мая были посвящены готовому бизнесу. Спикеры форума не только стали участниками полезных дискуссий, но и провели обучающие семинары и мастер-классы, демонстрирующие актуальные технологии ведения бизнеса на примере конкретных кейсов. Параллельно с форумом работала выставка Moscow Franchise Expo-2019. Форум и выставка собрали более 200 спикеров и 100 экспонентов.

Дале, 29-30 мая в Инновационном центре «Сколково» прошла седьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей Skolkovo Startup Village. В деловой программе из более чем 150 сессий выступили порядка 500 спикеров.

И, наконец, с 29 по 31 мая «Винзавод» стал центром притяжения представителей московской модной индустрии. Здесь прошла масштабная Выставка модных бизнесов и марок, в которой приняли участие более 70 российских модных марок и 120 экспонентов — от поставщиков тканей и фурнитуры до ритейлеров и байеров. В рамках выставки и деловой конференции участники обсудили перспективы развития рынка fashion в Москве, успешные кейсы и существующие меры поддержки со стороны города.

Добавим, подробнее обо всех мероприятиях Московской недели предпринимательства – на сайте mnp2019.ru.

