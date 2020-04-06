Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года»
В непростое для бизнеса время НАШЕ Радио совместно с правительством Москвы решило поддержать предпринимателей, которые владеют небольшими кофейнями и пекарнями, частными детскими садами, а также оказывают юридические услуги и производят новую продукцию.
В рамках первой предпринимательской премии «Прорыв года» учреждена номинация «Наше дело». Победителю достанется специальный приз — рекламная кампания на «Нашем радио».
«Мы рады быть частью премии “Прорыв года”. Уверены, что среди наших слушателей много предпринимателей, которым это будет интересно», — подчеркнула программный директор ««НАШЕго Радио»» Анастасия Рогожникова.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте НАШЕго Радио до 14 апреля. Церемония награждения победителей пройдет 25 мая, когда запланирован Московский предпринимательский форум.
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