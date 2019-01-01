Западная часть Москвы стала самой популярной среди инвесторов

Около 70 инвесторов претендовали на два помещения, расположенных в западной части столицы на минувшей неделе.

Всего на прошлой неделе порядка 400 инвесторов участвовали в городских аукционах. Однако самый высокий спрос наблюдался на торгах по продаже двух помещений, расположенных в западной части столицы, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На прошлой неделе самыми высококонкурентными оказались лоты, которые находились на западе и юго-западе Москвы. Всего около 70 потенциальных покупателей участвовали в городских аукционах по продаже двух таких объектов – в среднем на один лот было подано по 34 заявки», - говорит Геннадий Дёгтев.

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример помещение, расположенное в ЗАО по адресу: Мосфильмовская улица, дом 39 строение 1. В торгах за этот лот в 36 «квадратов», приняли участие 44 инвестора, повысив стартовую цену в ходе торгов практически в 2,5 раза до 7,3 миллионов рублей.

Еще один востребованный на минувшей неделе лот расположен на юго-западе по адресу: Севастопольский проспект, дом 46, корпус 3. За право приобрести помещение площадью 62,4 квадратных метра боролись сразу 24 инвестора. Стартовая цена в ходе торгов увеличилась в 2 раза, достигнув отметки в 9,4 миллиона рублей.

На прошедшей неделе продолжали пользоваться популярностью объекты, которые город сдавал в аренду. На 19 лотов претендовали сразу 192 инвестора. Самым высококонкурентным оказался лот, расположенный на первом этаже в доме 23А на Большой Семеновской улице. На него претендовали 46 инвесторов, увеличив стартовую цену арендной платы с 224 тысяч до 4,3 миллионов рублей.

Всего с 15 по 18 июля 2019 года через городские торги были реализованы 62 лота.

