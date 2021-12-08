Закупочные процедуры с 2022 года станут быстрее

Поправки в закон о госзакупках, вступающие в силу с 1 января будущего года, позволят сделать закупочные процедуры быстрее и уточнят требования к их участникам.

Нововведения направлены, прежде всего, на упрощение и повышение эффективности закупочных процедур, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В соответствии с документом, с 2022 года количество способов конкурентных закупок сократится с 11 до 7.

Останутся открытые и закрытые конкурсы, малые электронные закупки у единственного поставщика, запрос котировок и запрос котировок с начальной максимальной ценой контракта до 3 млн рублей и до 20% от совокупного годового объема закупок.

При этом совокупный объем закупок за год должен быть не более 100 млн рублей для тех, у кого прошлогодние закупки не превышали 500 млн рублей.

Поправки не предусматривают такого способа закупки, как запрос предложений. Запрос котировок заказчики теперь будут проводить только в электронной форме.

Благодаря изменениям закупочные процедуры станут быстрее. Для проведения аукциона заказчикам достаточно будет разместить в Единой информационной системе извещение. Раньше требовался еще и набор документов.

Время приема ценовых предложений на аукционах сокращено с десяти до четырех минут. А общая продолжительность приема предложений не будет превышать пяти часов с начала аукциона.

Сокращаются и сроки оплаты контрактов. С будущего года они составят 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а с 1 января 2023 года – всего 10 рабочих дней. Для малого бизнеса и социально ориентированных НКО – 10 рабочих дней с 2022 года года и семь - с 2023.

По словам руководителя Департамента по конкурентной политике, к участию в закупках будут допущены только проверенные компании. В результате снизятся риски срыва исполнения контрактов.

Щербаков объяснил, что для этого законом вводится универсальная предквалификация участников закупок. Если начальная максимальная цена контракта превышает 20 млн рублей, то к закупке допустят только тех, кто подтвердит опыт исполнения контракта с ценой не менее 20% начальной стоимости контракта за последние три года. Раньше такого требования в законе не было.

Кроме того, изменится процедура подачи и рассмотрения жалоб на заказчика или площадку. Подать жалобу либо отозвать ее при электронных процедурах можно будет исключительно с использованием Единой информационной системы. Обжаловать действия оператора площадки можно будет в течение пяти дней. Также появилось право обжаловать действия оператора при размещении предварительного предложения.

