Серия live-трансляций «Закупки: перезагрузка» поможет адаптироваться участникам рынка закупок к изменениям, которые вступят в силу во второй половине года.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что заказчикам и поставщикам в онлайн-режиме расскажут о последних изменениях в контрактном законодательстве.

«Учитывaя, что грядущие изменения зaтронут весь рынок, очень вaжно их отслеживaть и рaзбирaться в них. Спрaвиться с этой целью призвaнa серия мероприятий, в которых эксперты обсудят вaжные темы, ответят нa все интересующие вопросы. Удaчный формaт live-трaнсляций позволяет учaствовaть в мероприятиях дистaнционно и при этом в режиме реaльного времени получaть обрaтную связь. При этом продолжим и оффлaйн-мероприятия, которые пользуются высоким спросом кaк у зaкaзчиков, тaк и у постaвщиков», - рассказал Дёгтев.

Эксперты рынка закупок обсудят с участниками трансляций самые «горячие» вопросы по изменению в федеральном законе. В частности будет обсуждаться темы влияния импортозамещения на закупки, заключения контракта с единственным поставщиком, участия в закупках «без объема», а также изменения в порядке работы с банковскими гарантиями.

Ближайший эфир состоится уже сегодня, 25 июня в 10.00 в социальных сетях Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Эксперт-практик в сфере регламентированных закупок, автор обучающих семинаров и публикаций Виталий Байрашев расскажет о том, как включать акты импортозамещения в извещение и документацию, правильно оценивать заявки с товарами из разных стран, приобрести необходимые товары, не нарушая требования закона, сочетать в одной закупке акты импортозамещения различных видов, а также избежать ошибок.

Посмотреть информацию о предстоящих мероприятиях и зарегистрироваться на трансляцию можно по ссылке.

