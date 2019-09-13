За участок на северо-западе Москвы поборолись 13 инвесторов

13 инвесторов приняли участие в аукционе за право аренды земельного участка под строительство культурно-досугового центра в районе Митино. Организовал аукцион столичный Департамент города по конкурентной политике.

Глава департамента Геннадий Дёгтев заявил, что за участок на улице Дубравной, владение 33, развернулась нешуточная конкуренция. По его словам, это свидетельствует о том, что спрос со стороны инвесторов огромный, и они готовы сотрудничать с городом.

Отмечается, что в ходе торгов изначальная цена объекта выросла в 10 раз - до 72 млн рублей. Эту сумму заплатил компания ООО «СРЕДАСТРОЙСНАБ», с которой будет заключен договор аренды сроком на 3 года и 2 месяца.

Представитель компании Евгений Тетерюков отметил, что это их первый опыт участия в земельных торгах Москвы. По его словам, они представят концепцию будущего объекта в течение двух месяцев, обсудив этот вопрос с местными жителями.

Все доступные городские предложения можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

