За сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции

За последние сутки режим самоизоляции в Москве нарушили 134 человека, обязанных находиться на самоизоляции и лечении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления столицы.

Отмечается, что всем нарушителям выписали штрафы. Их доставили в обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения.

По последним данным, в Москве выявлено 18,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Для всех жителей столицы действуют ограничения в связи с режимом самоизоляции. На этой неделе для поездок по Москве были введены спецпропуска.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусМосква
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