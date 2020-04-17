За сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции
За последние сутки режим самоизоляции в Москве нарушили 134 человека, обязанных находиться на самоизоляции и лечении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления столицы.
Отмечается, что всем нарушителям выписали штрафы. Их доставили в обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения.
По последним данным, в Москве выявлено 18,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Для всех жителей столицы действуют ограничения в связи с режимом самоизоляции. На этой неделе для поездок по Москве были введены спецпропуска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru