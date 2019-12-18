Высокий спрос на землю отмечен в Москве в преддверии новогодних праздников

Увеличение спроса на аренду земельных участков под индивидуальное жилищное строительство наблюдается на аукционах Москвы, организатором которых выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Высокий спрос на земельные участки под строительство индивидуального дома подтверждают результаты торгов: в семи последних аукционах такого типа средняя конкуренция составила семь участников на лот, максимальная – 12. Большое количество вопросов об ИЖС поступает и в инвестиционный киоск: люди интересуются размером ставки арендной платы и налогом на имущество. В декабре с вопросами о земельных торгах поступило 135 обращений. Для сравнения, в июле (в середине года) было 51 обращение. Следовательно, наблюдается тенденция по увеличению интереса к таким торгам», - уточнил вице-мэр.

Возрастающий спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство можно отследить по результатам городских аукционов, подтвердил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Тридцать процентов от годового количества участников городских торгов за право аренды земли под ИЖС пришлось именно на аукционы последней недели. С начала года на 50 таких лотов претендовали более 170 участников. В семи аукционах минувшей недели участвовали 53 претендента. Если говорить о конкуренции, то среднегодовой показатель на таких торгах составлял три участника на лот, а на минувшей неделе цифра выросла почти в 2,5 раза до семи претендентов», - заключил Дёгтев.

В качестве примера самых конкурентных торгов за земельный участок под возведение объектов индивидуального жилищного строительства он привел лот, расположенный по адресу: улица Третьего интернационала, владение 4, земельный участок 2. На него претендовали сразу 12 участников.

Посмотреть все доступные городские предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.

