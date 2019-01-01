Высокий спрос на аренду для малого бизнеса сохраняется на столичных торгах

Около 400 предпринимателей приняли участие в 50 аукционах по продаже и аренде недвижимости, которая находится в имущественной казне Москвы.

Организатором аукциона, который состоялся на прошлой неделе, выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Сообщается, что наибольший интерес наблюдался на торгах за объекты, которые были предназначены для субъектов малого бизнеса. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что стартовые условия в этой нише составили 1 тысячу и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Он рассказал, что за прошлую неделю было реализовано 28 лотов из этой категории. Для участия в торгах было подано около 250 заявок.

«Конкуренция по этому направлению торгов увеличивается. Если еще недавно средняя ставка по итогам торгов составляла около 8 тысяч рублей за «квадрат» в год, то по итогам недавний аукционов среднее итоговое значение составило 10 тысяч рублей за «квадрат» в год. Росту популярности способствует не только привлекательная итоговая стоимость аренды, но также высокая информированность предпринимателей о предложениях от города», – рассказал Дёгтев.

Отмечается, что наиболее конкурентными оказались торги по аренде объекта в Ломоносовском районе. На лот площадью 40 квадратных метров, который расположен на первом этаже жилого дома, претендовали 30 кандидатов. Итоговая стоимость годовой аренды со стартовой 1 тысячи рублей увеличилась до 10 тысяч рублей за квадратный метр.

Направление продажи городского имущества также пользовалось спросом. На аукционах в этой нише было выставлено 6 нежилых объектов. Для участия в торгах было подано около 30 заявок. Самая активная электронная борьба велась за лот площадью 540 квадратных метров, который находится в стилобате нового жилого дома в Зеленограде. В торгах приняли участие 10 претендентов. Стартовая цена была поднята в процессе борьбы на 90 процентов. Итоговая стоимость составила 155 тысяч за квадратный метр.

Через процедуру публичного предложения были реализованы три нежилых объекта, на которые претендовали 12 участников. Процедура публичного предложения предусматривала возможность снизить стартовую стоимость лота до 50%.

12 нежилых объектов переданы в аренду по итогам аукционов. Средняя итоговая ставка составила 7 тысяч рублей за квадратный метр в год.

5 предпринимателей приняли участие в торгах за право торговли в парковых киосках. Вскоре дополнительные торговые точки откроются в парках Фили, Сад имени Баумана, музее-заповеднике «Коломенское», Измайловском парке культуры и отдыха.

