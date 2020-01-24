Всемирно известные музыканты выступят в «Зарядье»

В Большом зале «Зарядья» 11 февраля состоится выступление многократных победителей и лауреатов международных конкурсов, выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. На сцену выйдут Никита Борисоглебский, Александр Бузлов, Андрей Гугнин.

Все вышеуказанные музыканты высоко ценятся как в России, так и за границей, они часто выступают вместе.

Также в концерте примет участие российский национальный филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Спиваков.

Программа концерта составлена из сочинений Пуленка, Брамса и Бриджа.

