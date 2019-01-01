«Все дети - одинаковые». Как «Футбол для дружбы» объединил подростков со всего мира

В лагере дети проживают на улицах, названных в честь Девяти ценностей, одной из которых является Равенство.ФОТО: НСН // Алена Якушова
Некоторые участники Международного лагеря Дружбы проживают на улице Традиций.ФОТО: НСН // Алена Якушова
Автор программы «Школа девяти ценностей» рассказал НСН, как детям объясняют то, что взрослые зачастую знают только на словах.
В Испании прошла торжественная Церемония открытия Международного лагеря дружбы с гуманитарной и спортивной образовательными программами для детей в возрасте 12 лет из 65 стран мира. Лагерь Эль-Эскориаль, расположенный в 50 км от Мадрида, проработает с 29 по 30 мая.
Церемония открытия Международного лагеря дружбы, Эль-Эскориаль, ИспанияФОТО: НСН // Алена Якушова
О том, чем дети со всего мира будут заниматься в лагере, кроме футбола, НСН рассказал главный вожатый Международного лагеря дружбы и автор программы «Школа девяти ценностей» Мехти Альзаде.
«Полдня все команды тренируются, полдня они проходят гуманитарную программу, которая называется “Школа девяти ценностей”. Всем нам с детства, начиная с песочницы, вдалбливали определенные ценности, что надо дружить, нельзя жадничать, отдай машинку и так далее. Очень часто дети, подростки, не осознают важности этих ценностей и начинают осознавать только в каком-то достаточно взрослом возрасте. Мы разработали ряд двигательных упражнений, в которых поработав вместе, они сами начинают озвучивать эти ценности и начинают к ним приходить», - рассказал Мехти Альзаде.
В ходе одного из таких упражнений каждый участник команды из 10 человек держит в руках туристическую стропу, скрученную узлом, и по отмашке вожатого должен отклониться назад с прямой спиной. По словам Мехти Альзаде, с первого раза не всегда получается это сделать, но со второй или третьей попытки детям удается выполнить упражнение и при этом усвоить одну из Девяти ценностей.
«Мы не начинаем вдалбливать, вот вы должны дружить. Мы спрашиваем: “Как вам кажется, а почему у вас получилось?”. “Потому что мы слушали друг друга”. “Отлично, а что было важно в этом упражнении?” - “Доверять друг другу”. - “А когда люди доверяют друг другу?” - “Когда люди друзья”. Мы часто говорим эти слова, не понимая смысл. Благодаря этим упражнениям у детей появляется наполнение, и эти слова для них обретают определенный смысл и становятся персонализированными», - отметил старший вожатый Международного лагеря дружбы.
В лагере дети проживают на улицах, названных в честь Девяти ценностей, одной из которых является Равенство.ФОТО: НСН // Алена Якушова
Некоторые участники Международного лагеря Дружбы проживают на улице Традиций.ФОТО: НСН // Алена Якушова
Уже третий год Мехти Альзаде работает с детьми со всего мира в рамках программы «Футбол для дружбы». По его словам, несмотря на разное происхождение, все дети так или иначе одинаковые. В лагере, готовясь к Чемпионату мира по «Футболу для дружбы», дети находят общий язык друг с другом, зачастую не говоря на одном языке.
«Вывод один: дети везде одинаковые. Есть поговорка, "мальчишки есть мальчишки". Нет, я бы сказал, что мальчишки, девчонки - все абсолютно одинаковые. Дети есть дети. Когда они приезжают в первый день, у нас всегда головная боль: “Ой, я хочу быть с теми, кто со мной приехал из моей страны, я не говорю по-английски” и так далее. Это всегда сложно, это проходит, потому что поначалу люди приехали из разных стран, не всегда находящиеся между собой в каких-то прекрасных отношениях, но через несколько часов до них начинает доходить, что это ребята из их команды, вместе с которыми они будут играть на поле. И эта трансформация - чудо какое-то», - поделился Мехти Альзаде со спецкором НСН.
В Международном лагере Дружбы также проходит обучение Юных журналистов в Международном детском пресс-центре программы «Футбол для дружбы»ФОТО: НСН // Алена Якушова
В программу «Футбол для дружбы» принимают участие дети со всего мира независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.ФОТО: НСН // Алена Якушова
Напомним, что Девять ценностей, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.
Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» пройдет 31 мая и 1 июня в центре Мадрида. Участники из разных стран объединились в 32 Международные сборные дружбы, которые в этом году названы в честь редких и исчезающих видов животных в рамках экологической инициативы программы ПАО «Газпром».
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