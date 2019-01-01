«Все дети - одинаковые». Как «Футбол для дружбы» объединил подростков со всего мира

О том, чем дети со всего мира будут заниматься в лагере, кроме футбола, НСН рассказал главный вожатый Международного лагеря дружбы и автор программы «Школа девяти ценностей» Мехти Альзаде.



«Полдня все команды тренируются, полдня они проходят гуманитарную программу, которая называется “Школа девяти ценностей”. Всем нам с детства, начиная с песочницы, вдалбливали определенные ценности, что надо дружить, нельзя жадничать, отдай машинку и так далее. Очень часто дети, подростки, не осознают важности этих ценностей и начинают осознавать только в каком-то достаточно взрослом возрасте. Мы разработали ряд двигательных упражнений, в которых поработав вместе, они сами начинают озвучивать эти ценности и начинают к ним приходить», - рассказал Мехти Альзаде.



В ходе одного из таких упражнений каждый участник команды из 10 человек держит в руках туристическую стропу, скрученную узлом, и по отмашке вожатого должен отклониться назад с прямой спиной. По словам Мехти Альзаде, с первого раза не всегда получается это сделать, но со второй или третьей попытки детям удается выполнить упражнение и при этом усвоить одну из Девяти ценностей.



«Мы не начинаем вдалбливать, вот вы должны дружить. Мы спрашиваем: “Как вам кажется, а почему у вас получилось?”. “Потому что мы слушали друг друга”. “Отлично, а что было важно в этом упражнении?” - “Доверять друг другу”. - “А когда люди доверяют друг другу?” - “Когда люди друзья”. Мы часто говорим эти слова, не понимая смысл. Благодаря этим упражнениям у детей появляется наполнение, и эти слова для них обретают определенный смысл и становятся персонализированными», - отметил старший вожатый Международного лагеря дружбы.